主要生产商包括:

DowDupont

BASF

Exxonmobil Chemical

Eastman Chemical

Evonik Industries

Andhra Petrochemicals

Oxea

Ineos Oxide

LG Chem

BAX Chemical compounds

针对产品特性,本报告将其分为下面几类,主要分析这几类产品的价格、销量、市场份额及增长趋势。主要包括:

正丁醇

2-乙基己醇

异丁醇

针对产品的主要应用领域,本报告提供主要领域的详细分析、每种领域的主要客户(买家)及每个领域的规模、市场份额及增长率。主要应用领域包括:

丙烯酸酯类

乙二醇醚

醋酸盐

润滑液

树脂

溶剂

塑化剂

本报告同时分析国外地区的生产与消费情况,主要地区包括北美、欧洲、日本、东南亚和印度等市场。对比国内与全球市场的现状及未来发展趋势。

主要章节内容:

第一章,分析羰基合成醇行业特点、分类及应用,重点分析中国与全球市场发展现状对比、发展趋势对比,同时分析中国与全球市场的供需现在及未来趋势。

第二章,分析全球市场及中国生产羰基合成醇主要生产商的竞争态势,包括2018年和2019年的产量(万吨)、产值(万元)、市场份额及各厂商产品价格。同时分析行业集中度、竞争程度,以及国外先进企业与中国本土企业的SWOT分析。

第三章,从生产的角度,分析全球主要地区羰基合成醇产量(万吨)、产值(万元)、增长率、市场份额及未来发展趋势,主要包括美国、欧洲、日本、中国、东南亚及印度地区。

第四章,从消费的角度,分析全球主要地区羰基合成醇的消费量(万吨)、市场份额及增长率,分析全球主要市场的消费潜力。

第五章,分析全球羰基合成醇主要厂商,包括这些厂商的基本概况、生产基地分布、销售区域、竞争对手、市场地位,重点分析这些厂商的羰基合成醇产能(万吨)、产量(万吨)、产值(万元)、价格、毛利率及市场占有率。

第六章,分析不同类型羰基合成醇的产量(万吨)、价格、产值(万元)、份额及未来产品或技术的发展趋势。同时分析全球市场的主要产品类型、中国市场的产品类型,以及不同类型产品的价格走势。

